السبت 03 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

تجديد حبس عصابة بتهمة قتل سائق توك توك فى الإسكندرية

عصابة
عصابة
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أمرت نيابة الدخيلة بالإسكندرية بتجديد حبس تشكيل عصابي، مكون من سيدة وعاطلين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بقتل سائق توك توك أثناء سرقته بالإكراه.

البدابة بتلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة عاطل، "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل، بدائرة القسم.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، وهم سيدة وعاطلان "لهما معلومات جنائية"، مقيمون بنطاق محافظتي "الإسكندرية والقليوبية".

باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم عمل كمين وألقي القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بقصد سرقة مركبة "توك توك" قيادة المجني عليه.

وأقروا بقيامهم باستيقاف المجنى عليه واستقلال المركبة صحبته من دائرة قسم شرطة مينا البصل، بزعم توصيلهم لإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة الدخيلة "مكان العثور"، ولدى وصولهم قام أحد المتهمين بإشهار سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته لسرقة المركبة، ولدى قيام المجنى عليه بالمقاومة تعدى عليه بالسلاح الأبيض، ما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته ولاذوا بالهرب بالمركبة.

تم ضبط المركبة المستولى عليها والسلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة التحقيقات.

نيابة الدخيلة تشكيل عصابي سيدة وعاطلين 15 يوما اللواء خالد البروي مدير امن الإسكندرية قسم شرطة الدخيلة عاطل

رئيس التحرير

وائل لطفي

زوبعة فى فنجان!

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