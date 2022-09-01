رابط نتيجة الدور الثاني في الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس والاسم

يتصدر البحث عن نتيجة الدور الثاني في الثانوية العامة محركات البحث خلال هذه الساعات، بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم أن نسبة النجاح في نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022 بلغت 88.7%.

عدد طلاب الدور الثاني في الثانوية العامة 2022

وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني 157 ألفا و930 طالبا/طالبة، حضر منهم 156 ألفا و88 طالبا/طالبة، وبلغ عدد الناجحين 138 ألفا و475 طالبا/طالبة.

نتيجة الدور الثاني في الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022 عبر الموقع الإلكتروني للوزارة خلال ساعات.

نتيجة الدور الثاني في الثانوية العامة 2022 عبر موقع الدستور

ويوفر موقع الدستور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2022 عبر الرابط التالي برقم الجلوس فقط.

رابط نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022 برقم الجلوس

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”. رابط نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022 برقم الجلوس، وسوف يظهر على بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم، التي يعلن عليها جميع نتائج الامتحانات سنوياً.

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022

ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022 برقم الجلوس، عبر بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الرابط التالي

خطوات الاستعلام عن نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022 ..

ادخل على رابط نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022 برقم الجلوس.

أدخل رقم جلوسك بشكل صحيح على رابط نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022 برقم الجلوس.

اضغط على زر عرض النتيجة الموجود على رابط نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022 برقم الجلوس.

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2022 برقم الجلوس

يجد الطالب أنه حاصل على نصف الدرجة الكلية للمادة فقط، على رابط نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022 برقم الجلوس، إلا إذا كان هذا الطالب دخل الدور الثاني بسبب تأجيل الامتحانات لعذر قهري مثبت بالأوراق الرسمية المقبولة من الوزارة، ففي هذه الحالة فقط سيحصل هذا الطالب على الدرجة الكلية للمادة في الدور الثاني.

وتنص المادة 28 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته، والمتعلقة بامتحانات الثانوية العامة، على أنه “لكل طالب راسب بالدور الأول في مادة أو مادتين على الأكثر أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه بالدور الثاني، بحيث لا يحصل الطالب فيما رسب فيه على أكثر من 50% من النهاية الكبرى للمادة”.

وعلى رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2022 برقم الجلوس، في حالة اكتشاف الطالب أنه راسب، سيكون ملزما بإعادة السنة في مواد الرسوب فقط.