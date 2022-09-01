الخميس 01 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

السجن 5 سنوات لفتاتين لـ«تزوير في امتحانات» بجامعة الزقازيق

حبس
حبس
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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، الخميس، فتاتين بالسجن 5 سنوات، غيابيًا، لاتهام الأولى بأداء الامتحان فى كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة الزقازيق بدلًا من المتهمة الثانية، وذلك بتحريض من المتهمة الثانية.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامى عبدالحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين ووليد المهدى وأمير زكى، وسكرتارية خالد إسماعيل ويامن محمود.

تعود أحداث القضية رقم 6865 لسنة 2022 جنايات قسم ثان الزقازيق، المقيدة برقم 1230 لسنة 2022 كلى جنوب الزقازيق، ليوم 23 فبراير، عندما قررت جهات التحقيق إحالة المتهمتين آ ى ع إ، 19 سنة، مخلى سبيلها، ور م إ م، هاربة، إلى محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهما بارتكاب تزوير فى محررات رسمية، وهى "كشف حضور وانصراف – نموذج إجابة امتحان مادة المشكلات النفسية للفرقة الثانية فى كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة الزقازيق"، بأن قامت المتهمة الأولى بتدوين بيانات المتهمة الثانية على خلاف الحقيقة، وذلك لإثبات حضورها لأداء الامتحان، وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن دونت بيانات المتهمة الثانية فجعلت واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتبين أن المتهمة الثانية اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى فى ارتكاب تزوير في المحررات الرسمية محل الاتهام سالف البيان، بأن قامت بإمداد المتهمة الأولى بالبيانات المراد تدوينها بتلك المحررات، وذلك لإثبات حضورها لأداء الامتحان، فجعلت واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة.

محكمة جنايات الزقازيق السجن 5 سنوات فتاتين أداء الامتحان بدلا من المتهمة الثانية الزقازيق

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحية للداخلية

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