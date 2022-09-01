الخميس 01 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

حبس تاجر حشيش فى الشروق 4 أيام

حشيش
حشيش
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أمرت نيابة الشروق وبدر بحبس متهم بترويج مخدر الحشيش بمنطقة الشروق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة باستكمال التحريات الأمنية حول الواقعة.

كان قسم  شرطة الشروق، تلقى معلومات مفادها قيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة  القسم، وبتكثيف التحريات اللازمة تم التأكد من صحة المعلومات الواردة وضبط المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش وزنت 600 جرام، و6000 جنيه من متحصلات تجارته، وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته، والهواتف المحمولة خاصة بعملائه، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

نيابة الشروق الحشيش الشروق نيابة الشروق وبدر حبس متهم

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحية للداخلية

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