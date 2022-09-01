حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بمدينة بدر

أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس 4 متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بمدينة بدر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة باستكمال التحريات حول الواقعة.

وكان تلقى قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة، من أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة (مبلغ مالى - متعلقات شخصية من داخل الشقة محل سكنه).

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، بإشراف اللواء محمد عبدالله مدير المباحث، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص - مقيمين بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء علاء بشندي أمكن ضبطهم، وبحوزتهم فرد محلي- عدد من الطلقات لذات العيار- كمية من مخدر الهيروين- مبلغ مالي- المسروقات المستولى عليها.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب «التسلق- كسر النوافذ»، كما أقروا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه فى سرقة المساكن بذات الأسلوب، وأنهم وراء ارتكاب عدد 8 وقائع أخرى، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهم بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.