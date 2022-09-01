الخميس 01 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

فى ظروف غامضة.. إصابة شاب بطلق نارى على يد مجهولين بقنا

طلق ناري
طلق ناري
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أُصيب شاب، اليوم الخميس، بطلق نارى على يد مجهولين، في مركز أبوتشت شمال محافظة قنا.

وتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بإصابة شاب بطلق ناري على يد مجهولين بطريق قرية سمهود في مركز أبوتشت.

وتبين إصابة "م. أ. م"، 21 عامًا، مقيم بقرية خوالد أبوشوشة بمركز أبوتشت، بطلق نارى على يد مجهولين بطريق قرية سمهود بمركز أبوتشت، وتم نقل المصاب إلى مستشفى أبوتشت المركزى، لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

طلق ناري قنا قرية سمهود مدير أمن قنا مجهولين

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وائل لطفي

تحية للداخلية

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