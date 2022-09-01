سعر الدولار اليوم الخميس 1-9-2022 فى البنوك المصرية

واصل سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية ارتفاعه خلال التعاملات في أغلب البنوك حتى اقترب من تسجيل 19.27 جنيه للبيع على شاشات البنك المركزي المصري، وبدأت سلسلة الارتفاعات في سعر الدولار منذ مارس الماضي بعد أن اتجه البنك الفيدرالي الأمريكي إلى رفع سعر الفائدة واستمرت لـ5 مرات متتالية، وبعدها اضطر البنك المركزي المصري إلى رفع سعر الفائدة أكثر من مرة أدت إلى تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار لأكثر من 23% من قيمته.

سجلت متوسطات أسعار الدولار أمام الجنيه المصري 19.18 جنيه للشراء و19.25 جنيه للبيع في سعر الدولار، وتنشر «الدستور» سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم الخميس 1-9-2022 فى بنوك مصر

سجل سعر الدولار اليوم لدى البنك المركزي المصري 19.16 جنيه للشراء، و19.27 جنيه للبيع بحسب نشرة البنك المركزي.

وبلغ سعر الدولار فى البنك الأهلي عند 19.18 جنيه للشراء و19.24 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس 19.16 جنيه، وسجل الدولار سعر 19.26 للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي 19.16 جنيه للشراء و19.26 للبيع .

وبلغ سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 19.23 جنيه للشراء و19.26 للبيع .

وسجل سعر صرف الدولار في بنك مصر 19.28 جنيه للشراء و19.24 جنيه للبيع .