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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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اقتصاد

سعر الدولار اليوم الخميس 1-9-2022 فى البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
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واصل سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية ارتفاعه خلال التعاملات في أغلب البنوك حتى اقترب من تسجيل 19.27 جنيه للبيع على شاشات البنك المركزي المصري، وبدأت سلسلة الارتفاعات في سعر الدولار منذ مارس الماضي بعد أن اتجه البنك الفيدرالي الأمريكي إلى رفع سعر الفائدة واستمرت لـ5 مرات متتالية، وبعدها اضطر البنك المركزي المصري إلى رفع سعر الفائدة أكثر من مرة أدت إلى تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار لأكثر من 23% من قيمته.

سجلت متوسطات أسعار الدولار أمام الجنيه المصري 19.18 جنيه للشراء و19.25 جنيه للبيع في سعر الدولار، وتنشر «الدستور» سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم الخميس 1-9-2022 فى بنوك مصر

  • سجل سعر الدولار اليوم لدى البنك المركزي المصري 19.16 جنيه للشراء، و19.27 جنيه للبيع بحسب نشرة البنك المركزي.
  • وبلغ سعر الدولار فى البنك الأهلي عند 19.18 جنيه للشراء و19.24 جنيه للبيع.
  • وبلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس 19.16 جنيه، وسجل الدولار سعر 19.26 للبيع.
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  • وسجل سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي 19.16 جنيه للشراء و19.26 للبيع .
  • وبلغ سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 19.23 جنيه للشراء  و19.26 للبيع .
  • وسجل سعر صرف الدولار في بنك مصر 19.28 جنيه للشراء و19.24 جنيه للبيع .

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  • بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 19.20 جنيه للشراء و19.26 جنيه .
  • وسجل سعر الدولار فى مصرف أبوظبى الإسلامى 19.23 جنيه للشراء ، 19.26 جنيه للبيع.
  • وصل سعر الدولار اليوم في بنك كريدى أجريكول إلى 19.19 جنيها للشراء، وعند البيع وصل إلى 19.26 جنيه .
  • وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس نحو 19.16 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.
  • ووصل سعر الدولار في بنك الأهلى المتحد نحو 19.16 جنيها للشراء، 19.26 جنيه للبيع.
  • ووصل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلى الكويتى نحو 19.23 جنيها للشراء، 19.26 جنيه للبيع.
  • وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية إلى نحو 19.2 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.
  • ووصل سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد لنحو 19.2 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.
  • وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك HSBCإلى 19.16 جنيه للشراء وعند البيع وصل إلى 19.26 جنيه مصري.
  • بلغ سعر الدولار اليوم في بنك SAAB إلى 19.16 جنيها للشراء، و19.26 جنيه للبيع.
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رئيس التحرير

وائل لطفي

تحية للداخلية

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