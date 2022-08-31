مصرع وإصابة 8 أشخاص فى انقلاب سيارة عمال بمحور الضبعة

لقى عامل مصرعه وأصيب 7 آخرون في انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال أعلى محور الضبعة المتجه إلى محور روض الفرج .

تلقت غرفة عمليات المرور، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري أعلى محور الضبعة المتجه إلى محور روض الفرج قبل الكارتة ، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارات إسعاف.

تبين انقلاب سيارة نقل محملة بالعمال، وأسفر الحادث عن وفاة عامل وإصابة 7 منهم على الأقل ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ زايد لتلقي العلاج، وجار رفع آثار الحادث.

وتحفظ رجال المباحث على السيارة تمهيدا لفحصها، وبيان سبب وقوع الحادث ويستمع فريق من رجال المباحث لأقوال المصابين وشهود العيان فى الواقعة.