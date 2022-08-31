8 مصابين إثر انقلاب سيارة بطريق أسيوط الغربى

أُصيب 8 مواطنين بكسور متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الغربي.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الغربي، وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبيَّن وقوع الحادث عند الكيلو 55 اتجاه أسيوط، وأسفرعن إصابة 8 مواطنين.

وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.