خطوات الاستعلام عن تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023 جميع المحافظات

يهتم آلاف الأهالي في جميع المحافظات بالاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022، وذلك مع اقتراب بداية الدراسة في المدارس الدولية والحكومية المصرية، للاستعداد لبداية دخول أولادهم أول المراحل التعليمية و تجهيز المستلزمات المادية والتأهيل النفسي للأطفال

موعد التقديم في مرحلة رياض الأطفال 2023

وكانت الوزارة قد أعلنت فتح باب التقديم في مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمدارس الحكومية، الرسمية لغات والتجريبية في الفترة من 1 إلى 30 يونيو 2022، لتبدأ بعدها مرحلة إعلان نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023 لجميع المدارس.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن تكون نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023 عبر البوابة الإلكترونية الرسمية الخاصة بها على الإنترنت، لتعلن النتائج إلكترونيًا وليس عن طريق المدارس.

موعد ظهور نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023

وفي التاسع من أغسطس الجاري كشفت وزارة التربية والتعليم عن ظهور نتيجة تنسيق رياض الاطفال 2023، فكانت فتحت كافة مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، خلال الفترة من أول يونيو إلى 7 يوليو 2022، باب التسجيل رياض الأطفال.

رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2022

وتيسيرًا على أولياء الأمور كشفت الوزارة عن رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2022- 2023 الذي من المقرر أن تظهر عليه نتائج التنسيق لجميع المحافظات.

وعلى ولي الأمر الدخول على هذا الرابط الخاص بـ مركز معلومات وزارة التربية والتعليم للحصول على نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023 وكتابة كلمة المرور الخاصة به، مع ضرورة ألا يكون الطفل قد تجاوز سن 4 سنوات 1 أكتوبر 2022. نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023.. خلال 15 يوما يحذف اسم.

نتيجة تنسيق رياض الاطفال 2023

ويمكن لولي الأمر الاطلاع على نتيجة تنسيق رياض الاطفال 2023، من خلال الموقع الإلكتروني التابع لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، حيث يقوم ولي الأمر بالدخول على الموقع وكتابة الرقم القومي الخاص به، ثم يقوم بطباعة نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023 ويذهب بها إلى المدرسة، لاستكمال إجراءات التقديم في المدارس.

ونرصد في السطور التالية طريقة الحصول على نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023، حيث يتطلب أن يكون مع ولي الأمر الرقم القومي الخاص به، حتى يتمكن من الإطلاع على نتيجة التنسيق رياض أطفال 2022، والتي ستكون كالآتي:

خطوات الاستعلام نتيجة تنسيق رياض الاطفال 2023 في القاهرة