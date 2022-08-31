الأربعاء 31 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

السجن سنة لمزارع يتاجر فى الحشيش بسوهاج

الحشيش
الحشيش
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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، بمعاقبة مزارع بالحبس سنة واحدة لاتهامه بالاتجار فى الحشيش بدائرة مركز طما.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ وعضوية المستشارين محمد فتحي صادق وعماد الدين عزت محمد بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 بدائرة مركز طما عندما وردت معلومات لضباط مباحث طما مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم إعداد كمين للمتهم، وتم القبض عليه وبحوزته كمية من لفافات الحشيش كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

سوهاج الحشيش مزارع السجن سنة

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