الأربعاء 31 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

سيارة نقل تقتل سيدة فى البحيرة

جريدة الدستور
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لقيت سيدة مسنة مصرعها، اليوم الأربعاء، إثر إصطدام سيارة نصف نقل بها، بطريق قرية الحداد البحرى مركز حوش عيسى محافظة البحيرة.
ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، يفيد بمصرع سيدة مسنة إثر اصطدام سيارة نصف نقل بها، ونقلها لمستشفى حوش عيسى.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وجري الدفع بسيارة إسعاف وتبين أن السيدة التي لقيت مصرعها، تدعى "نجية عبدالحميد إبراهيم"، 65 سنة، مقيمة بمركز حوش عيسى.

ونقلت الجثة لثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة، وتحرر محضربالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

إخطار طريق سيارة نصف نقل مصرع سيدة مسنة

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وائل لطفي

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