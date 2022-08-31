الأربعاء 31 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

حبس عامل سرق بابًا حديديًا من مقبرة أثرية بأخميم

حبس عامل
حبس عامل
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أمرت النيابة العامة بمركز أخميم بسوهاج، اليوم الأربعاء، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة باب حديدى، من مقبرة بمنطقة مقابر السلامونى.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود محضر أحوال قسم السياحة والآثار بسوهاج، يتضمن بلاغًا من مفتش منطقة الآثار المصرية بأخميم بسرقة باب حديدى ذي ضلفة واحدة بالحلق الخاص به، خاص بمقبرة آى، بمنطقة مقابر السلامونى الأثرية، غير مُعدة للزيارة والكائنة بدائرة المركز.

وبعد تقنين الإجراءات، تبين أن وراء الواقعة «ع. ح»، 21 عامًا- عامل- وتم ضبطه بجوار منطقة المقابر وبحوزته الباب الحديدى المُبلغ بسرقته.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع خاله «ه. ا»، 35 سنة، هارب، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

حبس عامل منطقة مقابر السلامونى الأثرية النيابة العامة سوهاج أخميم

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