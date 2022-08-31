الأربعاء 31 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

المتهمة بخطف رضيع فى دار السلام: «بنتقم من أمه»

المتهمة
المتهمة
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استمعت نيابة دار السلام الجزئية، اليوم الأربعاء، إلى أقوال المتهمة بخطف طفل رضيع من والدته بسبب خلافات بينهما، فقالت إنها كانت تنتقم من والدته بسبب نصبها عليه والاستيلاء على أموالها.

وتلقى مركز شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى السيدات بخطف نجلتها- تبلغ من العمر عامين- من قبل بعض السيدات بسبب وجود خلافات مالية بينهم.

بالفحص بإشراف اللواء محمد عبد الله، مدير المباحث، وبسؤال والدة الطفلة مالكة محل تجارى قررت بوجود خلافات مالية بينها وبين 3 سيدات لمشاركتهن فى أعمال تجارية بالمحل ملكها، وأثناء تواجدهن بمسكن إحداهن لإنهاء الخلافات المالية وبصحبتها طفلتها اكتشفت عدم وجودها، واتهمت المشكو فى حقهن بخطفها، أمكن تحديد مرتكبة الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبصحبتها الطفلة المختطفة، وبمواجهتها اعترفت أمام اللواء بشندى بارتكاب الواقعة بتحريض من والدتها بسبب الخلافات المالية بين والدتها ووالدة الطفلة، كما أمكن ضبط باقى المتهمات، واعترفن بارتكاب الواقعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

د خلافات مالية خطف طفل طفل رضيع خلافات نيابة دار السلام الجزئية

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