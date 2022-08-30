المشدد 6 سنوات لعامل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، عاملًا بالسجن المشدد 6 سنوات، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه في اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رضا محمد وعضوية المستشارين يحيي عادل عبد اللطيف وحاتم عبد الفتاح أبو شنب، وأمانة سر رفاعي فهمي.

كشف أمر الاحالة قيام المتهم بحيازة جوهر مخدر الحشيش لقصد الاتجار غير المصرح به قانونا.

وبناء على إذن صادر من النيابة العامة تمكن معاون مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء من ضبط المتهم، وعثر معه على حقيبة هدايا حمراء قام بإلقائها عند رؤية الضابط، وبفحصها تبين أنها تحوي 9 قطع كبيرة الحجم لجوهر الحشيش المخدر وحقيبة أخرى تحوي مشغولات ذهبية ومبلغا ماليا.