6 مصابين فى حادث انقلاب ميكروباص بالشرقية

وقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمى أمام نزلة قرية بني صالح، أدى إلى إصابة 6 أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السعديين، ويجري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى السعديين، بوصول 6 أشخاص مصابين بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد.

وتبين حدوث إصابتهم إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمي أمام نزلة بنى صالح، ويجري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة، ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.