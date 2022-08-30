الثلاثاء 30 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

تأجيل محاكمة 5 أشقاء قتلوا جارهم فى الشرقية

محكمة
محكمة
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أجلت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار عبد الباسط محمد إمبابي، أولى جلسات محاكمة 5 أشقاء ونجل أحدهم متهمين بقتل شاب جارهم بإصابته بطعنة نافذة بالظهر، والشروع في قتل والده، بسبب خلافات على أرض زراعية بقرية منزل حيان التابعة لمركز ههيا، لجلسة 26 من شهر سبتمبر المقبل.

تعود أحداث القضية رقم 7102 لسنة 2022، جنايات مركز شرطة ههيا، ليوم 10 يونيو الماضي، عندما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد يإشارة مستشفى الزقازيق العام بوصول" محمد. م" 22 عامًا، جثة هامدة، ووالده «ماهر. ن»، مصابًا بجروح قطعية في أنحاء متفرقة بالجسد.

تم تقديم الإسعافات الطبية اللازمة للمصاب والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من: «إسلام. ي»، وأشقائه يسري، والسيد، ومحمد، ونجل شقيقه «كريم. ع»، ووالد الأخير «عبدالحميد. ال».

وتبين وقوع مشادة بين والد المجنى عليه وجيرانه المتهمين في الحقل بسبب خلافات على أرض زراعية، وأثناء تواجد المجنى عليه بالحقل قام المتهمون من المتنازعين مع والده، بالتعدي عليه بسلاح أبيض سنجة، وتوفي بعد ساعات متأثراً بإصابته، فيما أصابوا والده كذلك.

ألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ههيا القبض على 4 من المتهمين في الواقعة، وبالعرض على جهات التحقيق قررت إحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق لمحاكمة المتهمين جنائيًا.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

حتى لا نحلب ثيراننا!

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