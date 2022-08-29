الإثنين 29 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

التصريح بدفن جثة عامل بناء سقط من أعلى سقالة بالمعصرة

جثة
جثة
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صرحت النيابة العامة، اليوم الاثنين، بدفن جثة عامل بناء، سقط من أعلي سقالة بمنطقة المعصرة، كما استعلمت عن الحالة الصحية لآخر مصاب جراء الحادث.

كان قد لقى شخص مصرعه وأصيب آخر، إثر سقوطهما من أعلى عقار بمنطقة المعصرة، وتم نقلهما إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة، إخطارًا من شرطة النجدة، مفاده سقوط شخصين من علو، ووجود متوفي ومصاب بمنطقة المساكن الجديدة في المعصرة، بالقرب من طريق الأوتوستراد، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين سقوط شخصين من علو ووفاة أحدهما وإصابة الآخر وتم نقله لمستشفى حلوان لتلقي العلاج، وجار عمل التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

النيابة العامة دفن جثة عامل بناء سقاله المعصرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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