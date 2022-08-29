السجن عامًا لراعي غنم تعدى على طالبة في ميكروباص بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بالسجن سنة للمتهم " غ.ع.س" لاتهامه بالتعدي على المجنى عليها "ر.ع.ر"، داخل المواصلات العامة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد سنجر رئيس المحكمة، وعضوية المستشار وائل محمد بعيص، والمستشار أحمد محمود دعبس، والمستشار جمال عبدالناصر سالم، وسكرتير المحكمة ماجد سعد إبراهيم.

تعود القضية المقيدة برقم، 5959 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة برج العرب، ببلاغ من المجنى عليها، يفيد بقيام المتهم بالتعدى عليها داخل سيارة ميكروباص بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب، عن أنه حال استقلال المجنى عليها "ر.ع.ر" طالبة سيارة ميكروباص، وعقب جلوس المتهم "غ.ع.س" راعى غنم بالمقعد الخلفى للمجنى عليها، تعدى عليها فاستغاثت بالركاب، وتم ضبطه واصطحابه إلى قسم الشرطة، وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهم على النيابة العامة، قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهم.