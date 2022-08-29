جلسة تصلح تنتهى بمصرع 3 أشخاص.. النيابة تعاين مسرح مشاجرة حدائق القبة

انتقل فريق من نيابة حدائق القبة لمعاينة مسرح جريمة مقتل 3 أشخاص خلال جلسة صلح، وأمرت بانتداب الأدلة الجنائية للمعاينة ورفع البصمات.

وكشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، عن تفاصيل جديدة في واقعة مقتل 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء بمنطقة حدائق القبة، أن مشادة كلامية نشبت بين "وليد" و"حسن بخيت" أمام مطعم نعمة فى الساعة السابعة صباحًا بسبب كلمة "قلبظ" فتطورت إلى مشاجرة بالأيدي؛ مما أسفر عن إصابة "وليد"، وتمكن الأهالي من فض المشاجرة.

وأضافت، أنه في مساء نفس اليوم علم شقيقا المجني عليه بالمشاجرة فتوجها إلى منزل المتهم، ونشبت بينهم مشاجرة قام خلالها المتهم بإطلاق أعيرة نارية تجاههما؛ مما أسفر عن مقتلهما.

وتابعت التحريات أن المجني عليه الأول الذي يدعى "وليد" علم بمقتل شقيقيه فتوجه إلى المتهم، وقام بقتله.

واستمع فريق من رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات مقتل 3 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء بمنطقة حدائق القبة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالى يفيد بنشوب مشاجرة وسقوط عدد من الضحايا بمنطقة حدائق القبة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص، تبين أن مشادة كلامية نشبت بين 4 أشخاص تطورت لمشاجرة بينهما، أسفرت عن مقتل 3 أشخاص، وتم نقل الجثث الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.