أول صور لضحايا الهجرة غير الشرعية من أبناء قرية واحدة بالشرقية

حصل “الدستور” على أول صور لضحايا الهجرة غير الشرعية، الذين لقوا حتفهم منذ قليل إثر غرق مركب كانوا يستقلونها إلى سواحل ليبيا، وتنتظر محافظة الشرقية وصول جثامينهم لتشييعهم لمثواهم الأخير.

واتشحت قرية الحوض الطويل، التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، بالسواد، بعد وصول نبأ وفاة 15 من أبناء القرية غرقا فى سواحل البحر المتوسط، أثناء توجههم إلى ليبيا، بعد أن غرقت بهم المركب التى كانوا يستقلونها برفقة مجموعة أخرى.

وتقوم حاليا السلطات المختصة بالبحث عن جثثهم، فيما خرج أهالي قرية الحوض الطويل في الشوارع، منتظرين وصول جثامين أبنائهم عقب وصول الخبر المفجع إليهم.

ومن المقرر تشييع الضحايا لمثواهم الأخير بعد انتشال الجثامين ووصولها إلى مسقط رأسهم بمحافظة الشرقية.

وسادت حالة من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعى والصفحات الخاصة بمركز منيا القمح، بمحافظة الشرقية، ودوّن العديد من أعضاء مجلس النواب منشورات تعزية لأهالى القرية فى مصابهم الأليم، بعد أن ودعت القرية 15 من شبابها.

ضحايا الهجرة غير الشرعية

ضحايا الهجرة غير الشرعية

ضحايا الهجرة غير الشرعية

ضحايا الهجرة غير الشرعية

ضحايا الهجرة غير الشرعية

ضحايا الهجرة غير الشرعية

ضحايا الهجرة غير الشرعية

ضحايا الهجرة غير الشرعية