الإثنين 29 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

محافظات

أول صور لضحايا الهجرة غير الشرعية من أبناء قرية واحدة بالشرقية

ضحايا هجرة غير شرعية
ضحايا هجرة غير شرعية
ads

حصل “الدستور” على أول صور لضحايا الهجرة غير الشرعية، الذين لقوا حتفهم منذ قليل إثر غرق مركب كانوا يستقلونها إلى سواحل ليبيا، وتنتظر محافظة الشرقية وصول جثامينهم لتشييعهم لمثواهم الأخير.

واتشحت قرية الحوض الطويل، التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، بالسواد، بعد وصول نبأ وفاة 15 من أبناء القرية غرقا فى سواحل البحر المتوسط، أثناء توجههم إلى ليبيا، بعد أن غرقت بهم المركب التى كانوا يستقلونها برفقة مجموعة أخرى.

وتقوم حاليا السلطات المختصة بالبحث عن جثثهم، فيما خرج أهالي قرية الحوض الطويل في الشوارع، منتظرين وصول جثامين أبنائهم عقب وصول الخبر المفجع إليهم.

ومن المقرر تشييع الضحايا لمثواهم الأخير بعد انتشال الجثامين ووصولها إلى مسقط رأسهم بمحافظة الشرقية.

وسادت حالة من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعى والصفحات الخاصة بمركز منيا القمح، بمحافظة الشرقية، ودوّن العديد من أعضاء مجلس النواب منشورات تعزية لأهالى القرية فى مصابهم الأليم، بعد أن ودعت القرية 15 من شبابها.

ضحايا الهجرة غير الشرعية
ضحايا الهجرة غير الشرعية
ضحايا الهجرة غير الشرعية
ضحايا الهجرة غير الشرعية
ضحايا الهجرة غير الشرعية
ضحايا الهجرة غير الشرعية
ضحايا الهجرة غير الشرعية
ضحايا الهجرة غير الشرعية
ضحايا الهجرة غير الشرعية
ضحايا الهجرة غير الشرعية
ضحايا الهجرة غير الشرعية
ضحايا الهجرة غير الشرعية
ضحايا الهجرة غير الشرعية
ضحايا الهجرة غير الشرعية
ضحايا الهجرة غير الشرعية
ضحايا الهجرة غير الشرعية
ضحايا الهجرة غير الشرعية
ضحايا الهجرة غير الشرعية
البحر المتوسط الهجرة الغير شرعية أهالي قرية محافظة الشرقية مركز منيا القمح

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

الأكثر قراءة

حريق هائل يجوار مستشفى مصر الدولى بالدقى (فيديو)

رابط بوابة الازهر الالكترونية نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الدور الثاني

ميعاد نتيجة الثانوية العامة الدور الثانى 2022

«ميدوسا» والتحرش.. وشم الفتاة القبيحة والثعابين يُثير جدلًا (صور)

تسجيل دخول الأكاديمية المهنية للمعلمين والحصول على الحساب الموحد

أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 28-8-2022 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

صفقة الاتفاق مع النووي الإيراني.. خطوات وحسم ممكن

محمود خليل

الحسن الصباح يبنى حائط «الوهم الأكبر»

د. بهي الدين مرسي

الشيخوخة محنة أم منحة؟

محمد العسيري

لماذا لا نزرع الدخان؟

ماجد حبته

التعاون المصرى اليابانى

القس. رفعت فكرى

التسامح ومواجهة العنف

جمال-أسعد

الأمن الاجتماعى

لواء.حمدى البطران

المفرمة

صور

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري

نجوم الفن والإعلام فى حفل ياسين التهامى بالقلعة «صور»

احتفالات لاعبى الزمالك بدرع الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

إطلاق نار ضد قوات الجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية المحتلة

«مكافحة الإشاعات السعودية» تكشف حقيق دخول صحفي إسرائيلي للحرم المكي

"عودة حذرة".. 7 أسباب ساعدت على التقارب بين تركيا وإسرائيل