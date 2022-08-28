إصابة 18 شخصًا فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا

شهد الطريق الصحراوي الشرقي، أمام مركز ملوى، فى جنوب محافظة المنيا، مساء اليوم الأحد حادث انقلاب سيارة ميكروباص أجرة، أسفر عن إصابة 18 شخصًا.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لتلقي الإسعافات اللازمة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى اللواء أسامة عبدالعظيم مدير أمن المنيا إخطارا من مأمور مركز شرطة ملوى، بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، تتضمن انقلاب سيارة ميكروباص أجرة قادم جنوب الصعيد ومتجه إلى محافظة القاهرة، أمام مركز ملوى بالطريق الصحراوى الشرقى، ما أسفر عن إصابة 18 شخصًا بينهم سيدات وأطفال.

انتقلت سيارات الإسعاف ورجال الأمن والبحث الجنائى، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى ملوى التخصصى لتلقى العلاج، حيث تراوحت الإصابات بين كسور وسحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم.

وأفادت التحريات الأولية أن سبب الحادث هو السرعة الزائدة التى أدت إلى اختلال عجلة القيادة بيده، وانتقل فريق من رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث، وتسيير حركة الطريق الصحراوى الشرقى.

وتم تحرير المحضر اللازم بالحادث، والتحفظ على السيارة الميكروباص المنكوبة تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق، وطلبت استعجال تحريات المباحث حول الأسباب والظروف والملابسات.