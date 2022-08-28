الأحد 28 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بتهمة الاتجار فى الحشيش بشبرا الخيمة

محكمة
محكمة
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أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، اليوم الأحد، حكمًا بالسجن المؤبد لنجار مسلح وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بالاتجار بجوهر مخدر الحشيش بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال عرابي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسن عبد الخالق قنديل والمستشار محمود منير خليل وأمانة سر محمد شهاب.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 10307 لسنة 2022 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1186 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهم "عمرو إ ع"، عامل، 37 سنة، مقيم دائرة قسم أول شبرا الخيمة، في يوم 19 أبريل 2021، ضبط في دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بحوزته جوهر مخدر الحشيش، بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

ونجحت أجهزة الأمن بالقليوبية، في ضبط عامل وبحوزته كمية من جوهر مخدر الحشيش، ومبلغ مالي وهاتف محمول بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة، والتي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية، فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.

أجهزة الأمنية 100 ألف جنيه السجن المؤبد المخدر المضبوط بمحافظة القليوبية جنايات شبرا جنايات شبرا الخيمة رئيس المحكمة

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