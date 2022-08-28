مع بداية الإضراب.. إلغاء 20 رحلة طيران فى إسبانيا

ألغت شركة "أيبيريا إكسبرس" منخفضة الكلفة والتابعة لشركة "أيبيريا" الإسبانية، اليوم الأحد، ثماني رحلات جوية داخلية، في حين ألغت شركة "إيزي جيت" منخفضة الكلفة 12 رحلة جوية دولية من إسبانيا إلى جنيف ولندن، حسبما أعلن الاتحاد النقابي للعمّال (USO).

يأتي ذلك تزامنًا مع إلغاء رحلات "أيبيريا إكسبرس" في بداية إضراب لطاقمها يمتدّ لعشرة أيام، بهدف الحصول على زيادات في الأجور في خضم التضخّم.

وفي منتصف النهار، أُلغيت ثماني رحلات جوية لحوالى 1500 راكب، فيما لم يسجّل أي تأخير، حسبما أكد الاتحاد النقابي للعمّال (USO) في بداية التحرّك.

وأكدت الإدارة، أنها أعادت توجيه 84% من المسافرين المعنيّين إلى رحلات جوية أخرى، أما الآخرين فقد تلقّوا تعويضات أو قواسم شرائية.

ويؤدي الإضراب المقرر حتى السادس من سبتمبر المقبل إلى إلغاء 92 رحلة جوية، كما سيؤثر على أكثر من 17 ألف مسافر، وفقاً للاتحاد النقابي للعمّال.

وأشارت "أيبيريا اكسبرس" إلى أنه سيتم إلغاء 27 رحلة جوية داخلية في الأيام الثلاثة الأولى من الإضراب فقط.



وتصل "أيبيريا إكسبرس" مدريد بحوالى أربعين مدينة أوروبية.

ويطالب الاتحاد النقابي بزيادة الرواتب لتعويض التضخّم الذي وصل إلى 10,8% على مستوى سنوي في يوليو في إسبانيا.