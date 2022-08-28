الأحد 28 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

مُسجلًة 19 إصابة جديدة.. تراجع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر

كورونا في الجزائر
كورونا في الجزائر
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أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأحد، عن تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت الوزارة، في بيان لها، أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت إلى 270 ألفا و194 إصابات، فيما استقر عدد ضحايا الفيروس بالبلاد عند 6878 وفاة.

وأشارت إلى أنه تم التأكد من تماثل 41 حالة للشفاء خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 181 ألفا و829 حالات، فيما يتواجد 5 مرضى بمصلحة العناية المركزة.

وسجلت الجزائر أمس السبت، 30 إصابة بفيروس كورونا بالجزائر، فيما لم تتم أية حالة وفاة، إضافة إلى 53 حالة تعافٍ.

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