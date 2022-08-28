ضبط 1489 قطعة أثرية بحوزة صاحب شركة فى المنيا
نجحت أجهزة الأمن في ضبط عدد كبير من القطع والعملات الأثرية بحوزة أحد الأشخاص بالمنيا بقصد الاتجار.
وأكدت معلومات وتحريات قسم شرطة سياحة وآثار المنيا بقطاع شرطة السياحة والآثار قيام (صاحب شركة إستيراد وتصدير- مطلوب ضبطه فى 7 قضايا "تبديد"– مقيم بمحافظة المنيا) بحيازة عدد من القطع الأثرية بقصد الاتجار.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبمشاركة مديرية أمن المنيا تم استهدافه وأمكن ضبطه وعثر بحوزته على (عدد كبير من القطع يشتبه فى أثريتها).
انتهت اللجان المختصة من فحص (1489) قطعة منها (عملات معدنية وورقية– ميداليات– أباريق– أوانى) والتى أقرت بأثريتها وأن لها قيمة تاريخية.
وبمواجهة المتهم أقر بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار، وأن القضايا الصادرة ضده خاصة به.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.