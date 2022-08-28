الأحد 28 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

ضبط 1489 قطعة أثرية بحوزة صاحب شركة فى المنيا

جانب من الأثار المضبوطة
جانب من الأثار المضبوطة
ads

نجحت أجهزة الأمن في ضبط عدد كبير من القطع والعملات الأثرية بحوزة أحد الأشخاص بالمنيا  بقصد الاتجار.

وأكدت معلومات وتحريات قسم شرطة سياحة وآثار المنيا بقطاع شرطة السياحة والآثار قيام (صاحب شركة إستيراد وتصدير- مطلوب ضبطه فى 7 قضايا "تبديد"– مقيم بمحافظة المنيا) بحيازة عدد من القطع الأثرية بقصد الاتجار.

       

301227801_466131765178292_2758193051752828628_n
301227801_466131765178292_2758193051752828628_n
301346396_1154488061856857_7710427582538582193_n
301346396_1154488061856857_7710427582538582193_n
301682082_461317065868266_1458642248703787430_n
301682082_461317065868266_1458642248703787430_n
301702887_1223296061793422_593713971247349249_n
301702887_1223296061793422_593713971247349249_n
302281445_1724150631316960_2749314528425150033_n
302281445_1724150631316960_2749314528425150033_n

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبمشاركة مديرية أمن المنيا تم استهدافه وأمكن ضبطه وعثر بحوزته على (عدد كبير من القطع يشتبه فى أثريتها).

انتهت اللجان المختصة من فحص (1489) قطعة منها (عملات معدنية وورقية– ميداليات– أباريق– أوانى) والتى أقرت بأثريتها وأن لها قيمة تاريخية.

وبمواجهة المتهم أقر بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار، وأن القضايا الصادرة ضده خاصة به.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

العملات الآثرية السياحة والآثار اللجان المختصة القطع الآثرية بمحافظة المنيا شرطة سياحة وآثار المنيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

القوافل الثقافية

الأكثر قراءة

رابط بوابة الازهر الالكترونية نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الدور الثاني

أسعار الذهب اليوم الأحد 28 أغسطس 2022

حكم نهائي.. سامح عاشور ومنتصر الزيات خارج انتخابات نقابة المحامين

أول تعليق من «المحامين» بعد حكم «الإدارية العليا» ضد عاشور والزيات

ميعاد نتيجة الثانوية العامة الدور الثانى 2022

كيف كانت علاقة نادين بشقيقها جورج الراسى الذى رحل عنا اليوم؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

التسامح ومواجهة العنف

جمال-أسعد

الأمن الاجتماعى

لواء.حمدى البطران

المفرمة

لواء. محسن الفحام

الترشيد المأمول

ماجد حبته

سفيرهم فى القطب الشمالى!

د.أحمد الخميسى

على الغاياتى.. الشعر والوطنية

د. منى حلمى

«البحر» ليس مصيفًا وزيًا ولكنه حضارة وثقافة

علي سعدة

الضمير

صور

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري

نجوم الفن والإعلام فى حفل ياسين التهامى بالقلعة «صور»

احتفالات لاعبى الزمالك بدرع الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

"عودة حذرة".. 7 أسباب ساعدت على التقارب بين تركيا وإسرائيل

الذكرى الـ 125 للمؤتمر الصهيوني وترميم صورة "هرتزل": الرئيس الإسرائيلي في سويسرا

عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى