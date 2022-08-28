الأحد 28 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

حبس الأب المتهم بضرب نجله حتى الموت فى مشتول السوق

حبس
حبس
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قررت نيابة مشتول السوق بالشرقية، حبس الأب المتهم بضرب ابنه حتى الموت داخل مسكنه بمدينة مشتول السوق، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى مشتول المركزى، بوصول "محمد ر ا ب" 19 عامًا جثة هامدة، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثمان بمعرفة مفتش الصحة، حيث تبين وجود شبهة جنائية في الوفاة، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية والفحص أن المجني عليه تعرض للتعدي البدني الذي أودى بحياته، وأشارت أصابع الاتهام إلى تورط الأب في الواقعة، وتم التحفظ عليه واصطحابه إلى ديوان المركز لمناقشته حول الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة، التي أمرت بانتداب أحد الأطباء الشرعيين  لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.

4 أيام على ذمة التحقيقات التحريات الأولية الكشف الطب المباحث الجنائية اللواء محمد صلاح الصفة التشريحية تحريات المباحث

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