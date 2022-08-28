جهود مكثفة لضبط المتهم بإطلاق النيران على شاب فى البساتين

شكلت مديرية أمن القاهرة فريق بحث جنائيًا عالي المستوى، للقبض على متهم أطلق النيران على شاب وتسبب في إصابته بمنطقة البساتين جنوب العاصمة، بسبب تدخل المجني عليه لفض مشاجرة.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ اللازم قانونا.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من المستشفى العام، مفادها استقبال شاب، مصاب بطلق ناري، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين نشوب مشاجرة بين مسجل خطر وآخر بسبب خلافات علي المخدرات، وتصادف مرور الضحية، فحاول فض المشاجرة، فقام المتهم الأول بإشهار سلاح ناري وأطلق النار علي الضحية، ولاذ بالفرار .

ويكثف رجال مباحث قسم شرطة البساتين من جهودها لضبط المتهم الهارب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.