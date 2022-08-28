أوكرانيا تتسلم من روسيا جثامين 541 جنديًا بمن فيهم ضحايا مدينة ماريوبول

أعلنت أوكرانيا، اليوم الأحد، عن أنها تسلمت من روسيا مئات من جثث جنودها الذين لقوا حتفهم في الحرب الدائرة مع جارتها منذ أواخر فبراير الماضي.

وقال أوليه كوتنكو، المفوض الأوكراني لشئون المفقودين، في بيان نشره على بوابة حكومية: "إن عدد الجثث المستلمة بلغ 541 جثة".

وأوضح «كوتنكو» أنه أمكن الاتصال مع الجانب الروسي عن طريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكتب أن "المفاوضات مع المعتدي صعبة".

وذكر أن هناك من بين الجثث المستلمة 428 جثة تم إحضارها من مدينة ماريوبول، شرقي أوكرانيا، والتي كان هناك صراع عليها منذ فترة طويلة.

وكانت روسيا وأوكرانيا قد تبادلتا جثث الجنود القتلى عدة مرات.

ولم يتم الإعلان عن عدد جثث الجنود الروس الذين تم تسليمهم إلى موسكو.

تدمير ورش عسكرية فى زابوريجيا

في وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن أن قواتها الجوية دمرت بأسلحة عالية الدقة ورش بمصنع "موتور سيتش" في مدينة زابوريجيا، كان يجري فيه تصليح مروحيات تابعة للجيش الأوكراني.

وأشار المتحدث باسم الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، إلى أن الضربات الجوية والصاروخية والمدفعية الروسية أصابت، خلال اليوم الماضي، ثلاثة مراكز قيادة للجيش الأوكراني، إضافة إلى 42 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 139 منطقة.

وذكر أنه تم تدمير منشأة لتخزين النفط في مقاطعة دنيبروبتروفسك، كانت تستخدم لتزويد القوات الأوكرانية في دونباس بالوقود، كما دُمرت ثمانية مستودعات أسلحة وذخائر للصواريخ والمدفعية في مناطق متفرقة.

ولفت إلى أن سلسلة ضربات بأسلحة عالية الدقة في منطقة مدينة سلافيانسك بدونيتسك، أدت إلى "القضاء على نحو 250 من العناصر القومية وتدمير 10 قطع من المعدات العسكرية الأوكرانية".

وتجاوزت خسائر الكتيبة 204 من لواء الدفاع الإقليمي 241 قرب مدينة أرتيوموفسك في دونيتسك 60% من قوامها، ما دفع القيادة لسحبها إلى كييف بهدف إعادة تزويدها بالأفراد.

وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية 6 طائرات دون طيار أوكرانية خلال يوم، كما اعترضت 28 قذيفة من راجمات الصواريخ من طرازي "أولخا" و"هيمارس"، إضافة إلى صاروخ من طراز "توتشكا- أو".

ودمرت القوات الروسية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ما مجموعه 274 طائرة، و148 مروحية، و1826 طائرة دون طيار، و370 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و4400 دبابة ومدرعة أخرى، و822 راجمة صواريخ، و3349 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و5095 مركبة عسكرية خاصة.