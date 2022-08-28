«ولاد القنصل».. المشدد 5 سنوات لـ 4 مزورين للمحررات الرسمية بمصر الجديدة

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، أربعة متهمين السجن المشدد 5 سنوات بتهمة تزوير محررات رسمية بمنطقة مصر الجديدة .

وصدر الحكم برئاسة المستشار مجدي عبدالباري، وعضوية المستشارين محمد عبد الحكيم رضوان، وحسين عبد الرؤوف وأمانة سر رجب شعبان ومحمد علاء.

وكشف أمر الاحالة المتهم أ.ف، و3 آخرين اشتركوا وآخر مجهول في تقليد خاتم شعار الجمهورية المنسوب إلى مكتب التصديقات بوزارة الخارجية وكذا خاتم شعار الجمهورية المنسوب إلى القسم القنصلي بسفارة جمهورية مصر العربية بنيويورك، و الأكلاشيه المنسوب إلى سفارة الجمهورية العربية بنيويورك بأن اتفقوا على اصطناع تلك الأختام، وساعدوه بأن أمده بالبيانات اللازم إثباتها عليها.

وأضاف أمر الاحالة اصطنع الآخر تلك الأختام على غرار الأختام الصحيحة فتمت جريمتهم بناء على تلك المساعدة، وذلك الاتفاق واستعملوا تلك الأختام والعلامات المقلدة بأن أمهروا بها محرر مصطنع، وبكونهم ليسوا من من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا واخر مجهول في تزوير محرر رسمي وهو توكيل خاص منسوب صدوره لسفارة جمهورية مصر العربية بالولايات المتحدة الأمريكية بنيويورك لبيع قطعة أرض مملوكة لأحد الملوك بقطر.

كما أضاف أمر الاحالة إلى أنهم اشتركوا مع موظفين عموميين حسني النية بمكتب شهر العقاري بالجيزة ومكتب توثيق النزهة في تزوير محررات رسمية، وهم محضر إيداع وعقد بيع.