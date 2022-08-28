الأحد 28 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

السجن 6 سنوات لعاطل يتاجر فى الهيروين بالإسكندرية

حبس متهم
حبس متهم
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مصطفى علي عامر، اليوم الأحد، بالسجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه للمتهم بالاتجار في المخدرات.

صدر القرار بعضوية كل من المستشار إبراهيم محمد أمين، والمستشار مصطفى محمد عبد اللطيف، والمستشار أحمد محمد غريب.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 825 لسنة 2022جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهم، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط إدارة مكافحة المخدرات قيام المتهم " م.م.ك " عاطل بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه.

وعقب تنفيذ القرار تم ضبطه، وبحوزته حقيبة بفض محتوياتها عثر بداخلها علي قطعة أسطوانة هيروين وعدد 5 لفافات لمخدر الهيروين وميزان إلكتروني ومبلغ مالي وهاتف محمول.

بمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف للاتصال بعملائه والميزان لوزن المواد المخدرة وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهم على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتهم.

القضية السجن غرامة الاتجار في المخدرات محكمة جنايات الإسكندرية قسم شرطة العامرية ثان

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وائل لطفي

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