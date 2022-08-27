الأحد 28 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

عالم

حتى في حالة الركود

المركزى الأوروبى يطالب البنوك المركزية بتشديد السياسة

المركزي الأوروبي
المركزي الأوروبي
ads

قالت إيزابيل شنابل عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي اليوم السبت إن البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم مهددة بفقدان ثقة الجمهور، ويجب عليها الآن أن تتصرف بقوة لمكافحة التضخم، حتى لو دفع ذلك اقتصاداتها إلى الركود.
واقترب التضخم من رقم في خانة العشرات في العديد من الاقتصادات الكبرى في العالم، ومن المرجح أن يكون أي انخفاض لمعدلاته بطيئًا، مما يبقي الأسعار أعلى من أهداف البنوك المركزية لسنوات مقبلة.
وقالت شنابل أمام ندوة جاكسون هول الاقتصادية التي ينظمها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) "حتى لو دخلنا في حالة ركود، فلا خيار أمامنا سوى الاستمرار في هذا المسار".
وحذرت شنابل البنوك المركزية من التوقف عند أول إشارة إلى تحول محتمل في الضغوط التضخمية. وقالت إنه يتعين على صناع السياسات، بدلًا من ذلك، الإشارة إلى "عزمهم القوي" على إعادة التضخم إلى الهدف بسرعة.
وأضافت شنابل "إذا توقع الجمهور أن تقلل البنوك المركزية من حذرها في مواجهة المخاطر التي يتعرض لها النمو الاقتصادي، أي إذا تخلت عن معركتها ضد التضخم قبل الأوان، فإننا نجازف برؤية تصحيح أكثر حدة في المستقبل".
وقالت إن خطر تحرك توقعات التضخم على المدى الطويل بأعلى من أهداف البنوك المركزية يزداد.

وفي وقت سابق، قالت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، إن أسعار الغاز الطبيعي  في أوروبا الآن باتت عشرة أضعاف أسعارها المعتادة، كما أن الصناعة في أوروبا تواجه مشاكل كبيرة وسط حالة من الغضب تسود الشارع الأوروبي، بينما يعيش السياسيون في حالة ذعر شديد.

وأوضحت «فورين بوليسي» أن معظم دول العالم تكافح مع ارتفاع أسعار الطاقة، لكن أوروبا تتعرض لضغوط شديدة، ما أجبر القادة الأوروبيين على الارتجال في خطط الإنقاذ وإجراءات الطوارئ لتجنيب المستهلكين الألم الاقتصادي المدمر في الشتاء.

وقالت المجلة الأمريكية إن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بات المشكلة الأكبر والأخطر الآن، وأصبحت تعيث الفوضى في جميع أنحاء القارة، فقد تسببت أسعار الطاقة في ارتفاع نسب التضخم وتعطل الصناعات، كما جعلت الناس في أوروبا يرتجفون عندما يطلعون على فواتير الكهرباء الخاصة بهم الواجب دفعها.

إيزابيل شنابل المركزي الأوروبي البنوك المركزية مكافحة التضخ مجلس الاحتياطي الاتحادي التضخم

رئيس التحرير

وائل لطفي

القوافل الثقافية

الأكثر قراءة

كيف كانت علاقة نادين بشقيقها جورج الراسى الذى رحل عنا اليوم؟

من هى الفتاة زينة المرعبى التى توفت مع الفنان جورج الراسى فى الحادث؟

ترقيات المعلمين.. رابط الاستعلام عن موعد التدريب في الأكاديمية المهنية للمعلمين 2022

تسجيل دخول الأكاديمية المهنية للمعلمين والحصول على الحساب الموحد

أسعار مواد البناء.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 27 أغسطس 2022

ميعاد نتيجة الثانوية العامة الدور الثانى 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

سفيرهم فى القطب الشمالى!

د.أحمد الخميسى

على الغاياتى.. الشعر والوطنية

د. منى حلمى

«البحر» ليس مصيفًا وزيًا ولكنه حضارة وثقافة

علي سعدة

الضمير

ياسمين الخطيب

عبد الله رشدى.. فقيه الكراهية ودورات المياه

أحمد الصغير

حقيقة أشهر وأنجح أكاذيب جماعة الإخوان.. دورهم فى حرب فلسطين!

حسين دعسة

مجلس الأمن: عيد استقلال سعيد «ماما أوكرانيا»

ماجد حبته

تيكاد فى تونس

صور

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري

نجوم الفن والإعلام فى حفل ياسين التهامى بالقلعة «صور»

احتفالات لاعبى الزمالك بدرع الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب إسرائيل بالإفراج عن جثامين الشهداء

فلسطين: لن نسمح بالتعامل مع الأسرى فى سجون الاحتلال بطريقة غير إنسانية

القائمة بأعمال سفارة إسرائيل فى تركيا: تبادل السفراء يتم خلال أسابيع