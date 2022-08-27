السبت 27 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022 وجدول صرف شرائح المعاشات

مرتبات
مرتبات
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يتزامن شهر سبتمبر مع استعداد الأسر لاستقبال المدارس والجامعات من هنا يطرح عدد من المواطنين سؤالًا مهمًا في الوقت الحالي عن موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022، خاصة أن مرتب الموظفين والعاملين سيكون قبل بدء العام لدراسي الجديد، ويحتاجونه لشراء المستلزمات وسداد بعض النفقات الخاصة بالعام الدراسي ويتصدر البحث عن راتب سبتمبر محركات البحث.

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022

وفي هذا السياق، أوضحت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022، إذ حددت خلاله أن يكون الصرف على مدار 5 أيام من الأسبوع الأخير في الشهر، لضمان عدم تزاحم وتكدس ما يقرب من 5 ملايين عامل وموظف بالجهاز الإداري للدولة والهيئات والأجهزة التابعة له في توقيت واحد.

جدول موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022 والمعاشات

طالع.. موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2022 لجميع المستحقين

بدء صرف معاشات شهر أغسطس 2022

جاء ذلك في الكتاب الدوري الذي أصدرته الوزارة في نهاية شهر يونيو الماضي وتلتزم بتنفيذه كل شهر.

66 وزارة وهيئة تصرف مرتبات شهر سبتمبر 2022

وينتظم صرف المرتبات شهريًا لحوالي 66 وزارة وهيئة وجهة حكومية، حيث خصص الكتاب الدوري 3 أيام للموظفين والعاملين ممن لم يتمكنوا من صرف المرتبات.

 خريطة توزيع مرتب شهر سبتمبر 2022 على الجهات

وسيتم صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022 للعاملين في 33 وزارة وهيئة يوم 21 سبتمبر المقبل، ثم بدء صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة يوم 22 سبتمبر المقبل، وجميع الوزارات والجهات الأخرى أيام 25 و26 و27 سبتمبر.

ويتم التنبيه بشكل شهري على المسؤولين بالوزارات والجهات والإدارات التابعة للجهاز الإداري للدولة بتوضيح موعد صرف المرتبات لجميع العاملين منعًا للتزاحم، علاوة على التنبيه عليهم بإتاحة صرف المرتبات عبر ماكينات الصراف الآلي بالتنسيق مع البنك المركزي المصري في المواعيد المقررة والمحددة بالكتاب الدوري، وعقبها للمتخلفين عن الصرف.

توفير راتب سبتمبر في ماكينات الصرف الآلية 

وتسعى الدولة خلال هذه الفترة لإتاحة ماكينات الصراف الآلي في الكثير من المناطق وزيادة أعدادها لتوفير الراحة للمواطنين ومنع التزاحم أمام الماكينات، حيث سيتم تغذية الماكينات بشكل دوري لتلبي متطلبات المواطنين الذين لا يفضلون حمل النقود.

جدول شرائح معاشات سبتمبر 2022

 من ناحية أخرى يهتم أصحاب المعاشات بموعد صرف معاشاتهم 

  • صاحب المعاش الذي يصرف 1000 جنيه يكون خلال يومى 1- 2 سبتمبر.
  • صاحب المعاش الذي يصرف أكثر من ألف جنيه حتى 2000 جنيه يكون خلال يومى 3- 4 سبتمبر.
  • صاحب المعاش الذي يصرف أكثر من 2000 جنيه يكون خلال يومى 5- 6 سبتمبر.

 

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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