السبت 27 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

برلماني يشيد بتوجه الدولة لتوطين صناعة صوامع تخزين الغلال والحبوب

النائب نادر الخبيري
النائب نادر الخبيري
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أشاد النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، بتوجهات القيادة السياسية بضرورة اتخاذ ما من شأنه توطين صناعة صوامع تخزين الغلال والحبوب، وذلك في إطار تنفيذ المشروع القومي للصوامع وزيادة السعة التخزينية والمدة الزمنية للتخزين بمختلف المحافظات، والتأكيد على أهمية عقد المزيد من الشراكات في هذا المجال، سعياً لنقل الخبرات والتكنولوجيا العالمية، وبما يسهم في توطين هذه الصناعة المهمة.

وأوضح النائب نادر الخبيري، أن المشروع القومي لتوطين صناعة صوامع تخزين الغلال والحبوب يتضمن إنشاء نحو 50 صومعة، بسعة تقدر بنحو 1,5 مليون طن موزعة على 17 محافظة تعمل وفقا لأحدث نظم التكنولوجيا، بجانب تطوير "الشون" الترابية وتحويلها إلى "شون" حديثة متطورة سيسهم في توفير مخزون استراتيجي آمن من الحبوب الغذائية وإحداث طفرة حقيقية في نشاط تخزينه وتقليل الفاقد.

وأثني عضو مجلس النواب على استراتيجية تدعيم الأمن الغذائي التى وضعتها الدولة والقائمة على 6 محاور أساسية، منها  التوسع الأفقي والرأسي للزراعة من خلال استنباط أصناف عالية الانتاجية وتطبيق ممارسات زراعية حديثة والتوسع في الزراعات المحمية وإقامة مجتمعات زراعية متكاملة وهو ما تعمل عليه الدولة بالتوازي ويشكل التوسع في إنشاء الصوامع أداه هامة لتنفيذها.

وأضاف الخبيري أن الاحتياطى الاستراتيجى من القمح كان لا يكفي لمدة 12 يومًا في 2017 ونسبة الهدر كانت تتراوح بين 10% إلى 15%، بينما يلبي الآن احتياجات 103 ملايين مواطن برصيد يصل لـ٤ أشهر والمتوقع أن يزيد الفترة القادمة بسعة تخزينية تصل إلى 3.4 مليون طن بدلاً من 1.6 مليون طن.

وأكد النائب نادر الخبيري على أهمية الخطوات الاستباقية للرئيس عبد الفتاح السيسي والتى حصنت الدولة من مخاطر تداعيات  الأزمات العالمية المتلاحقة من جراء الحرب الروسية الأوكرانية، وتأمين الاحتياجات الغذائية للمواطن بإيجاد رصيد آمن لمخزون السلع الاستراتيجية الأساسية ما يساهم في توفير إحتياجاته والحد من تداعيات الأزمة العالمية على مصر.

النائب نادر الخبيري مجلس النواب القيادة السياسية توطين توطين صناعة صوامع المشروع القومي للصوامع الصناعة

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