السبت 27 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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تحقيقات ومتابعات

خريطة توزيع مصل الإنفلونزا الموسمية فى مصر

مصل الإنفلونزا
مصل الإنفلونزا
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ناشدت وزارة الصحة المواطنين بضرورة تلقي مصل الإنفلونزا الموسمية قبل بداية فصل الشتاء، حيث يسعى المواطنون منذ بدء أزمة كورونا إلى وقاية أنفسهم مما قد يلحق بهم من نزلات برد تتطور خلال أيام وتتسبب في ارتفاع درجات حرارتهم بشدة، ما يجعلهم يحرصون على تناول لقاح الإنفلونزا الموسمية الذي يقيهم من نزلات البرد ويقلل حدتها. 

ومع نشاط فيروس كورونا منذ عام 2020، أصبح تلقي مصل الإنفلونزا الموسمية أمرا هاما لا غنى عنه، سواء لكبار السن أو الأطفال، حيث طالبت وزارة الصحة المصريين بضرورة تلقي اللقاح الخاص بالإنفلونزا، وذلك استعدادا لفصل الشتاء الذي تكثر فيه نزلات البرد. 

وتنشر «الدستور» أماكن تواجد لقاح مصل الإنفلونزا الموسمية في محافظات الجمهورية.

عناوين وأرقام فروع المصل واللقاح بمحافظات الجمهورية: 

1- مركز التطعيمات الرئيسي

العنوان: 51 ش وزارة الزراعة، العجوزة، المهندسين، الجيزة

2- نادي الطيران

العنوان: 14 ش أحمد فؤاد سانت فاتيما مصر الجديدة القاهرة

3- الشروق

العنوان: مستشفى نور الشروق

4- المطار

العنوان: صالة 2 مطار القاهرة الدولي

5- بتروسبورت

العنوان: نادي القطامية الرياضي، التجمع الخامس، المستشفى الجوي التخصصي، شارع التسعين.

6- نادي القضاة

العنوان: شارع عبد العزيز آل سعود

7- كفر الشيخ

العنوان: مستشفى كفر الشيخ العام ويعمل من يوم السبت حتى الخميس

8- 6 أكتوبر

العنوان: مستشفى الوادي بجوار الحصري

9- نادي المعادي

العنوان: داخل نادي المعادي

10- الرحاب

العنوان: فيلا 102، 103 شارع أحمد شوقي خلف المول التجاري 1 بجوار سينما الرحاب، مجمع العيادات التخصصية.

11- داندي مول

العنوان: المول التجاري، داندى مول، الكيلو 28 بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي بعيادات جوكلينك دور الجراج.

12- نادي الزهور -مدينة نصر

العنوان: شارع يوسف عباس البوابة الرئيسية مدينة نصر.

13- نادي الزهور التجمع الخامس

14- الإسكندرية

العنوان: لوران شارع شعراوي مول الوطنية عمارة 3 الدور الأول.

الأنفلونزا الموسمية الانفلونزا التجمع الخامس التخصص ازمة كورونا ارقام

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