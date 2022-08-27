السبت 27 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

ضبط 22 مركبة مخالفة فى حملات مرورية بالغربية

جريدة الدستور
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نظمت إدارة مرور الغربية حملة لضبط مركبات «التوك توك» والدراجات النارية، المخالفة بالشوارع الرئيسية بمدينة طنطا، وإحكام السيطرة والانضباط المروري وردع المخالفين من قائدي تلك المركبات.

وتلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، اليوم السبت، إخطارًا من العميد وائل حمودة، مدير إدارة مرور الغربية، يفيد بشن حملة موسعة لضبط مركبات التوك توك والدراجات النارية المخالفة بمدينة طنطا خلال 24 ساعة، وتم ضبط 22 مركبة مخالفة والتحفظ عليها، وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو تلك المخالفات وأصحابها.

كان مدير أمن الغربية قد وجه باستمرار وتكثيف الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم، وكذلك مركبات "التوك توك"، لتحقيق الانضباط المروري.

مرور الغربية ركبات التوك توك والدراجات النارية الانضباط المروري

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