«التزوير» يقود 3 متهمين بالإسكندرية للسجن

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، حضوريًا "س. م" و"ع. ع"، بالسجن المشدد 5 سنوات، وغيابيًا للمتهم "س. م" بالسجن 15 سنة بتهمة التزوير.

صدر الحكم، برئاسة المستشار إسماعيل عطية محمد، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار سامح حامد شاكر، والمستشار أحمد توفيق شحاتة، والمستشار هيثم محمود عبدالرحيم، وأمانة سر سعد السعران.

تعود الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارًا من ضباط إدارة مكافحة الأموال العامة، بقيام المتهمين بالتزوير في محررات رسمية منسوبة لمشروعات تحسين الأراضي.