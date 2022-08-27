حبس عامل وشقيقه بتهمة سرقة سيارة شركة بالقاهرة

أمرت نيابة مدينة نصر بحبس عامل وشقيقه لاتهامهما بسرقة سيارة خاصة بإحدى الشركات محل عمل الأول 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكان اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تلقى إخطارًا من قسم شرطة مدينة نصر ثان يفيد بتلقيه بلاغًا من سائق بإحدى الشركات، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، حول اكتشافه سرقة السيارة الخاصة بالشركة محل عمله وبداخلها الهاتف المحمول الخاص به.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وباستخدام التقنيات الحديثة، تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة فنيًا بذات الشركة، مقيمًا بدائرة قسم شرطة المرج بالاشتراك مع شقيقه.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما، وتمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع".

وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها وبداخلها الهاتف المحمول المستولى عليه، وتبين إجراء بعض التعديلات على السيارة لإخفاء معالمها تمهيدًا لاستخدامها.