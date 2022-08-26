الكنيسة الكاثوليكية تحيى ذكرى القديسة جيوفانا إليزابيتا ماريا لوسيا

تحيي الكنيسة الكاثوليكية، اليوم الجمعة، ذكرى القديسة جيوفانا إليزابيتا ماريا لوسيا.

وروي الأب وليم عبد المسيح سعيد- الفرنسيسكاني سيرتها قائلا: ولدت جيوفانا إليزابيتا ماريا لوسيا في 5 يوليو عام 1773م في قصر دي إيج، في لو بلان، بين بواتييه وبورج بفرنسا والدها هو أنطونيو بيشيير لورد لمقطاعات دي إيج، وأمها تدعى ماريا أوجييه دي موساك.

وتابع: كانت جيوفانا طفلة خجولة وحساسة في سن العاشرة تم إرسالها إلى المدرسة في دير في بواتييه، كان النائب العام للمدينة ورئيس الدير من أقاربها كانت لعبة إليزابيث المفضلة هي بناء قصور بالرمال. قالت إن البناء كان دائمًا شغفها. في سن التاسعة عشرة فقدت والدها.

وأضاف: في فبراير 1792، أصدر المجلس الوطني مرسومًا يحرم من ممتلكات أولئك الذين غادروا فرنسا هربًا من الثورة. كان شقيق إليزابيث أحدهم. منذ أن كانت والدتها مسنة ومريضة، طلبت إليزابيث من عمها أن يعلمها أساسيات المحاسبة وقانون الملكية. دافعت عن شرف شقيقها وعائلتها في محاكمة طويلة انتهت لصالحها.

وواصل: في عام 1796، غادرت إليزابيث ووالدتها القصر. فعاشت إليزابيث حياة صلاة وإحسان تجاه الفقراء. وكان كاهن الرعية دستوري، وقع على ميثاق الحفاظ على الدستور المدني وفقًا لطلبات الجمعية الوطنية في عام 1790م.

وتابع: فقد أدان البابا بيوس السادس الدستور والاتفاق، مما تسبب في مشاكل كبيرة للعديد من رجال الدين الفرنسيين، وكانت إليزابيث ضد هذا الاتفاق، فكانت تجمع كل ليلة فلاحي القرية للصلاة والغناء وقراءات روحية. فسمعت عن الأب أندرو فورنيه الذي كان يقيم القداس الإلهي في مايلي بحظيرة للمواشي، ثم استطاع أن يجعلها كنيسة بعد ذلك فظلت إليزابيث مواظبة على حضور جميع الصلوات.

وتابع: في عام 1801 أعاد الاتفاق بين البابا بيوس السابع ونابليون الوضع الرسمي للديانة المسيحية الكاثوليكية في فرنسا: أعيد فتح الكنائس وتمكن الكهنة من أداء خدمتهم بحرية. سمح دون فورنيه في عام 1804 لإليزابيث بالانضمام إلى بعض الشابات الراغبات ، وأن تتشكل لمدة عام في الحياة الدينية في دير في بواتييه فأرشادها الأب فورنيه بأن زيارة المرضي والمحتاجين وتعليم الأطفال ، هي من الأعمال الرسولية العظيمة ، وقامت برسالته بمساعدة صديقتان لها هم مادالينا مورو وكاترينا جاسكار .

وواصل: وفى صيف عام 1804م توفت أمها ، فقامت إليزابيث بموافقة مرشدها الروحي فورنيه بارتداء ملابس الفلاحين الفقيرة، هذا الفعل أساء إلى أقاربها وقدموا شكوي ضده إلى النائب العام . فذهبت إليزابيث إلى راهبات الكرمليات في بواتييه، ثم لجمعية العناية الإلهية، تعرفت فيها على أسس الحياة الرهبانية، بعد ستة أشهر استطاعت إليزابيث أن تكون النواة الأولى للمجموعة الرهبانية للقيام بالعمل الرسولي مكونة من مجدلين وماريا آنا وفتاتين أخريين.

وتابع: في مايو 1806 استقروا في قلعة مولانتي لتعليم الأطفال ورعاية المرضى وكبار السن ودفن الموتي، وإصلاح الأضرار التي سببتها الثورة. وعلى الرغم من حياة الفقر المدقع وصرامة قانون الرهبنة، التي تنص على ثلاثة أيام من الصيام الشديد في الأسبوع، انتشرت الرهبنة بسرعة في جميع الأنحاء، كانت الأخت إليزابيث تتمتع بموهبة التنظيم. كانت تعرف كيف تحرك القلوب بمثالها وبكلماتها. وكانت تقول لكي نساعد الفقراء علينا نحن بنات الصليب أن نحرم أنفسنا من خبزنا وملابسنا وسريرنا. وكانوا فى أيام الصوم الكبير يعيشون فقط على الخبز الجاف وبعض حبات البندق وثمار الخوخ المجففة.

وأوضح: في عام 1811م، انتقلت الجماعة الرهبانية ، الذي كان يبلغ عددها 25 راهبة ، إلى منزل أكبر ، وبعد خمس سنوات اعتمدت السلطة الكنسية قانون الرهبنة واتخذوا اسم راهبات الصليب. في عام 1815م، اضطرت إليزابيث للسفر إلى باريس للخضوع لعملية جراحية بعد وقوع حادث لها، وتسبب الصليب المعدني الذي كانت ترتديه حول رقبتها في كدمة في صدرها مع مضاعفات مفزعة واستقبلها الملك الجديد لويس الثامن عشر في التويلري.

وتابع: وبمساعدة ماركيز كورز استطاعت إنشاء دير مركزي في إيزي ، لتلبية الاحتياجات المتزايدة والمتنوعة للعمل الرسولي ، تضاعفت المنازل أيضًا في جنوب فرنسا ، وخاصة في بلاد الباسك. على الرغم من الجرح في صدرها الذي سينزف لمدة خمسة وعشرين عامًا كانت لا تتوقف عن العمل الرسولي والصلاة، وكانت حريصة على حضور القداس اليومي وصلوات درب الصليب طوال أيام السنة، وكانت تنام على لوح خشبي، وتقوم بتقشفات وإماتات كثيرة، وأنعم الرب عليها بعمل معجزات عديدة لكثير من الأشخاص الذين كانوا يأتون إليها طالبين صلاتها لأجلهم . وقد أسست أكثر من ثلاثة وستون ديراً، وأصابت بإلتهابات في الصدر وقرح شديد في جسمها، رقدت بعطر القداسة في 26 أغسطس 1838م، وهى تقول :"يا يسوع أبو الفقراء ارحمني" .تم وضعها بجوار القديس أندرو فورنيه في كنيسة بنات الصليب في لا بوي (فيين). قام البابا بيوس الحادي عشر بتطويبها في 13 مايو 1934م، وقام البابا بيوس الثاني عشر بإعلانها قديسة في 6 يوليو 1947م .