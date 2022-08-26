الجمعة 26 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

تركيا والسويد وفنلندا تتفق على مواصلة المحادثات لبحث المخاوف الأمنية

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اتفق مسئولون من تركيا وفنلندا والسويد اليوم الجمعة على مواصلة المحادثات خلال الأشهر المقبلة لبحث مخاوف أمنية أثارتها تركيا كشرط مسبق للسماح لدولتي الشمال الأوروبي بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.
وعقد مسئولون من الدول الثلاث هذا الاجتماع الأول من نوعه اليوم الجمعة في مدينة فانتا بجنوب فنلندا.
وقال وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو إن الاجتماع استهدف إقامة اتصالات وتحديد أهداف التعاون التي اتفقت عليها الدول الثلاث حين وقعت على مذكرة تفاهم في قمة الحلف بمدريد في نهاية شهر يونيو.
وقالت وزارة الخارجية الفنلندية في بيان عقب الاجتماع: "ناقش المشاركون الخطوات الملموسة لتنفيذ المذكرة الثلاثية واتفقوا على أن تستمر الآلية في الاجتماع على مستوى الخبراء خلال الخريف".
وتقدمت فنلندا والسويد بطلب للانضمام إلى الحلف ردًا على غزو روسيا لأوكرانيا، لكن تركيا عارضت ذلك واتهمتهما بفرض حظر على تصدير أسلحة لها ودعم جماعات تعتبرها إرهابية.
وطالب وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الدولتين بتسليم بلاده مشتبهًا بهم مطلوبين في قضايا تتعلق بالإرهاب، بينما تقول الدولتان إنهما لم توافقا على تسليم أشخاص بعينهم حين وقعتا على مذكرة التفاهم.
وظلت وزارة الخارجية الفنلندية متكتمة على اجتماع اليوم الجمعة، ورفضت الكشف عن مكان انعقاده أو حتى توقيته، ولكنها قالت في وقت لاحق إنه عقد في مدينة فانتا بالقرب من العاصمة هلسنكي.

الحكومة السويدية حلف الناتو تركيا وفنلندا والسويد مخاوف امنية الشمال الأوروبي حلف شمال الأطلسي

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