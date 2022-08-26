خارجية جنوب السودان تستدعى دبلوماسى فى أمريكا على خلفية حادثة اغتصاب

استدعت وزارة خارجية دولة جنوب السودان أحد دبلوماسييها في الولايات المتحدة على خلفية حادثة اغتصاب مزعوم في نيويورك في انتظار ما سيصدر من نتائج التحقيق.

ونشرت الوزارة بيانا على موقع الحكومة في تويتر، الخميس، تؤكد فيه بأسف تورط دبلوماسي في حادثة اغتصاب مزعومة مع "امرأة" مقيمة في مدينة نيويورك.

وأضافت أن الدبلوماسي عاد حاليًا إلى جنوب السودان وتم تعليق مهامه في انتظار نتيجة التحقيق، مؤكدة أن سوء السلوك الجنسي بأي شكل كان، مكروه وغير مقبول على الإطلاق.

ولم يوضح البيان طبيعة الاتهامات الموجهة للدبلوماسي، ولكن وسائل اعلام أمريكية ذكرت أن المرأة تتهمه بالدخول عنوة إلى شقتها الأحد في مانهاتن واغتصابها.

وأوقفته الشرطة ثم أطلقت سراحه لاحقا بعد أن تحجج بالحصانة الدبلوماسية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها على علم بالحادثة والمتورط فيها دبلوماسي معتمد لدى الأمم المتحدة.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة فيدان باتيل: "نأخذ هذه الاتهامات على محمل الجد ونعمل بالتنسيق المباشر مع شرطة نيويورك ومكتب العلاقات الدولية لرئيس البلدية".

وفي مارس اتهمت الأمم المتحدة أفرادًا من حكومة جنوب السودان بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان تصل إلى مستوى جرائم حرب في جنوب غرب البلاد، مطالبةً بفتح تحقيقات بشأن عشرات الأشخاص لا سيّما بشأن انتهاكات بحقّ الأطفال.