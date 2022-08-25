الخميس 25 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

صاحب عقار يقتل صاحب كوافير بسبب لافتة بعزبة النخل

أرشيفية
أرشيفية
ads

أقدم مالك عقار على قتل صاحب محل كوافير لخلاف نشب بينهما بسبب استخدامه لافتة كبيرة الحجم أمام عقار بمنطقة عزبة النخل بالقاهرة.

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بمقتل صاحب محل كوافير بمنطقة عزبة النخل.

على الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبيت نشوب مشاجرة بين صاحب أحد العقارات ومستأجر أحد المحال ككوافير يعمل به هو وزوجته، ودارت بينهما مشادة كلامية بسبب استخدامه لافتة كبيرة الحجم أمام العقار وتطورت المشاجرة إلى تشابك بالأيدي، فقام المتهم بضرب المجنى عليه، فرد الضرب، ما أثار حفيظته، فتدخل الأهالي وفضوا المشاجرة، لكن المتهم كان لديه رأى آخر فصعد إلى شقته وحمل سلاحًا أبيض واصطحب طفلته الصغيرة معه حتى لا يلتفت أحد إلى السكين، وأخذ قرارا بإنهاء حياة المجني عليه.

تم ضبط المتهم والتحفظ على سلاح الجريمة، الذى أرشد المتهم عن مكانه، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

صاحب العقار قتل صاحب محل كوافير لافتة كبيرة العقار عزبة النخل

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الكلبيون».. كتائب نشر السواد فى حياة المصريين

الأكثر قراءة

قائمة الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2022 علمي

بالدرجات.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 علمي لطلبة 3 ثانوي عام

تنسيق كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض 2022.. والاختبارات اللازمة

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 برقم الجلوس

متاح الآن.. موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 للثانوية العامة برقم الجلوس

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 برقم الجلوس واستخراج جواب الترشيح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. سيد علي إسماعيل

فصول من حياة عزيز عيد.. أبوالمسرح المصرى

د. محمد عفيفي

الجنرال برد.. الجنرال حر

د.محمد شادي

مصر فى ظل مجاعات إفريقيا وحرائق أوروبا

ماجد حبته

سرقة تشرشل بعدسة كارش!

محمد عبدالعزيز

هل أحسنَّا استثمار كنوزنا الأثرية؟

د هند جاد

من أنت؟.. تداعيات اغتيال ابنة «عقل بوتين المفكر»

حسين دعسة

رؤية ملكية أردنية لمحفزات دعم الزراعة والتواصل لتحقيق الأمن الغذائى

خالد عكاشة

العملية الاستخبارية الأهم فى الحرب الروسية الأوكرانية

صور

نجوم الفن والإعلام فى حفل ياسين التهامى بالقلعة «صور»

احتفالات لاعبى الزمالك بدرع الدورى المصرى

تتويج الزمالك بالدوري المصري بعد مباراة الاتحاد السكندري

محطة تل أبيب

المزيد

معارك استخباراتية محتملة.. كيف تعمل إسرائيل فى ملف الاتفاق النووى الإيرانى؟

نتنياهو يتحدث عن الاتفاق مع إيران: فرصة لعودتى وسأمنعها من الطموح النووى

ماذا يفعل وزير الجيش الإسرائيلى فى أمريكا؟ زيارة أمنية وسياسية والهدف إيران