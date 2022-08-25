صاحب عقار يقتل صاحب كوافير بسبب لافتة بعزبة النخل

أقدم مالك عقار على قتل صاحب محل كوافير لخلاف نشب بينهما بسبب استخدامه لافتة كبيرة الحجم أمام عقار بمنطقة عزبة النخل بالقاهرة.

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بمقتل صاحب محل كوافير بمنطقة عزبة النخل.

على الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبيت نشوب مشاجرة بين صاحب أحد العقارات ومستأجر أحد المحال ككوافير يعمل به هو وزوجته، ودارت بينهما مشادة كلامية بسبب استخدامه لافتة كبيرة الحجم أمام العقار وتطورت المشاجرة إلى تشابك بالأيدي، فقام المتهم بضرب المجنى عليه، فرد الضرب، ما أثار حفيظته، فتدخل الأهالي وفضوا المشاجرة، لكن المتهم كان لديه رأى آخر فصعد إلى شقته وحمل سلاحًا أبيض واصطحب طفلته الصغيرة معه حتى لا يلتفت أحد إلى السكين، وأخذ قرارا بإنهاء حياة المجني عليه.

تم ضبط المتهم والتحفظ على سلاح الجريمة، الذى أرشد المتهم عن مكانه، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.