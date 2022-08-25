القضاء البلغارى يرفض تسليم معارض روسى

رفضت محكمة بلغارية، اليوم الخميس، تسليم رجل أعمال روسي مطلوب لدى سلطات بلاده بتهمة التهرب الضريبي خشية عدم تلقيه محاكمة عادلة، وذلك بعد أن انتقد الغزو الروسي لأوكرانيا.

كان أليكسي ألشين، المقيم في بلغاريا منذ 2014، قد أحرق جواز سفره الروسي أمام القنصلية في مدينة فارنا الساحلية، خلال تظاهرة للتنديد بالحرب على أوكرانيا في شهر فبراير الماضي.

وأليكسي ألشين هو مقاول، البالغ 56 عاما، ومتهم بتهرب ضريبي يصل إلى 282,5 مليون روبل "4,7 مليون دولار" في روسيا.

وقال ألشين لوسائل إعلام بلغارية: "إنه رغم أن الاتهامات بالتهرب الضريبي تعود إلى عام 2018، إلا أن موسكو لم تبدأ إلا في شهر أبريل بالبحث عنه من خلال وكالة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول)".

جاء ذلك بعد وقت قصير من نشره خطابا على وسائل التواصل الاجتماعي يعارض فيه الحرب، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.