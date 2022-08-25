الخميس 25 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

السجن المشدد 15 سنة لطالب بتهمة التعدى على طفلة فى الإسكندرية

حبس
حبس
ads

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد إبراهيم عبدالشافي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار الدكتور مجدي سلامة دياب والمستشار الحسيني أحمد عطا حسين والمستشار محمد عاطف مشالي وسكرتير المحكمة ياسر متولي، بالسجن المشدد 15 سنة للمتهم "م.ج.ش" لاتهامه بالتعدي على المجني عليها "ح.ع.ص".

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 8548 لسنة 2022 جنايات المنتزه ثان، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثان بلاغ من والد المجني عليها بقيام المتهم بالتعدي على ابنته بمحل سكنه بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزه ثان، عن قيام المتهم "م.ج.ش" طالب باستدراج المجني عليها "ح.ع.ص" 14 سنة طالبة إلي محل سكنه، وما أن وصلت فوجئت بقيام المتهم بجذبها عنوة معتديًا عليها بالضرب، وتمكن بذلك من التعدي عليها، وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهم علي النيابة العامة، قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت حكمها على المتهم.

محكمة جنايات الإسكندرية السجن المشدد 15 سنة الإسكندرية قسم شرطة المنتزة المنتزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الكلبيون».. كتائب نشر السواد فى حياة المصريين

الأكثر قراءة

قائمة الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2022 علمي

البنك المركزى يلغى الحدود القصوى للإيداع ويرفع حد السحب اليومى بالبنوك

بالدرجات.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 علمي لطلبة 3 ثانوي عام

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 برقم الجلوس

تنسيق كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض 2022.. والاختبارات اللازمة

متاح الآن.. موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 للثانوية العامة برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

هل أحسنَّا استثمار كنوزنا الأثرية؟

د هند جاد

من أنت؟.. تداعيات اغتيال ابنة «عقل بوتين المفكر»

حسين دعسة

رؤية ملكية أردنية لمحفزات دعم الزراعة والتواصل لتحقيق الأمن الغذائى

خالد عكاشة

العملية الاستخبارية الأهم فى الحرب الروسية الأوكرانية

محمد العسيري

وماله لما يتغيّر.. عن التعليم والمحليات نتحدث

ماجد حبته

حر وجفاف وخسائر مهولة

د. القس صفوت البياضى

لا قيمة لمعروف قال فاعله: أنا فعلته

عبد الرحيم طايع

السلحدار والجوهرى والمهدى المنتظر!

صور

نجوم الفن والإعلام فى حفل ياسين التهامى بالقلعة «صور»

احتفالات لاعبى الزمالك بدرع الدورى المصرى

تتويج الزمالك بالدوري المصري بعد مباراة الاتحاد السكندري

محطة تل أبيب

المزيد

معارك استخباراتية محتملة.. كيف تعمل إسرائيل فى ملف الاتفاق النووى الإيرانى؟

نتنياهو يتحدث عن الاتفاق مع إيران: فرصة لعودتى وسأمنعها من الطموح النووى

ماذا يفعل وزير الجيش الإسرائيلى فى أمريكا؟ زيارة أمنية وسياسية والهدف إيران