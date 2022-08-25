السجن 3 سنوات لسائق وتغريمه نصف مليون جنيه لتنقيبه عن الآثار بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، سائق بالسجن 3 سنوات وتغريمه نصف مليون جنيه، لقيامه بالاشتراك مع آخرين، سبق محاكمتهم في جلسات سابقة، بالتنقيب عن الآثار.

صدر القرار برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي، ويحيي عادل صادق، وشادي المهدي عبد الرحمن، وأمانة سر نبيل شكري ومحمد إبراهيم.

تعود أحداث القضية رقم 6565 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة الزقازيق، والمقيدة برقم 354 لسنة 2022 جنايات كلى جنوب الزقازيق عندما أحالت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية" محمد ال " 26 عاما سائق مقيم مركز الزقازيق، لمحكمة جنايات الزقازيق، لقيامه بالاشتراك مع آخرين سبق محاكمتهم فى جلسات سابقة، بالتنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل التابعة لمركز الزقازيق.