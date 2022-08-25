3 مصابين فى حادث مرورى على الطريق الصحراوى بالمنيا

أُصيب 3 أشخاص إثر تعرضهم لحادث مروري على الطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتمت إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا، وتحديدًا بين مركزي أبوقرقاص وملوي، أسفر الحادث عن مصابين.

وبالانتقال، تبيَّن إصابة 3 أشخاص بإصابات متنوعة، ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفه باليد والساقين وما بعد الارتجاج، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي وجارٍ رفع آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي الغربي.