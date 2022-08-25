الخميس 25 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

3 مصابين فى حادث مرورى على الطريق الصحراوى بالمنيا

ارشيفية
ارشيفية
ads

أُصيب 3 أشخاص إثر تعرضهم لحادث مروري على الطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتمت إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا، وتحديدًا بين مركزي أبوقرقاص وملوي، أسفر الحادث عن مصابين.

وبالانتقال، تبيَّن إصابة 3 أشخاص بإصابات متنوعة، ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفه باليد والساقين وما بعد الارتجاج، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي وجارٍ رفع آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي الغربي.

حادث مرورى الطريق الصحراوي الغربي المنيا النيابة العامة تسهيل حركة السير

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الكلبيون».. كتائب نشر السواد فى حياة المصريين

الأكثر قراءة

بالدرجات.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 علمي لطلبة 3 ثانوي عام

قائمة الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2022 علمي

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 للكليات الحكومية برقم الجلوس

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 برقم الجلوس

متاح الآن.. موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 للثانوية العامة برقم الجلوس

تنسيق كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض 2022.. والاختبارات اللازمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

من أنت؟.. تداعيات اغتيال ابنة «عقل بوتين المفكر»

حسين دعسة

رؤية ملكية أردنية لمحفزات دعم الزراعة والتواصل لتحقيق الأمن الغذائى

خالد عكاشة

العملية الاستخبارية الأهم فى الحرب الروسية الأوكرانية

محمد العسيري

وماله لما يتغيّر.. عن التعليم والمحليات نتحدث

ماجد حبته

حر وجفاف وخسائر مهولة

د. القس صفوت البياضى

لا قيمة لمعروف قال فاعله: أنا فعلته

عبد الرحيم طايع

السلحدار والجوهرى والمهدى المنتظر!

مدحت بشاى

لا تطفئوا الروح

صور

نجوم الفن والإعلام فى حفل ياسين التهامى بالقلعة «صور»

احتفالات لاعبى الزمالك بدرع الدورى المصرى

تتويج الزمالك بالدوري المصري بعد مباراة الاتحاد السكندري

محطة تل أبيب

المزيد

معارك استخباراتية محتملة.. كيف تعمل إسرائيل فى ملف الاتفاق النووى الإيرانى؟

نتنياهو يتحدث عن الاتفاق مع إيران: فرصة لعودتى وسأمنعها من الطموح النووى

ماذا يفعل وزير الجيش الإسرائيلى فى أمريكا؟ زيارة أمنية وسياسية والهدف إيران