الخميس 25 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

ضبط 5 أطنان دقيق مجهول المصدر بالقليوبية

دقيق مجهول المصدر
دقيق مجهول المصدر
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شنت مباحث التموين بالقليوبية حملة بإشراف اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، وبقيادة العميد أحمد عبدالعليم، رئيس مباحث التموين، على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع، والقضاء على كل صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع، وخاصة السلع المقلدة من مواد مجهولة، والتى تضر بالبيئة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 5 أطنان من الدقيق مجهول المصدر وبدون فواتير، بحوزة المسئول عن مخبز إفرنجي، بدون ترخيص، بدائرة مركز شرطة قليوب، لعدم إعلانه عن أسعار الخبز، وبيعه الخبز بأعلى من السعر المحدد من قبل الدولة، للاستفادة من فارق السعر وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

مباحث التموين القليوبية تداول السلع الغش والتدليس السلع المقلدة

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