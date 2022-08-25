تحرير 870 مخالفة مرورية متنوعة بالقليوبية

شنت الأجهزة الأمنية تنفيذًا لتوجيهات اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، وبقيادة العميد محمد أبوسعد مدير إدارة المرور، والعقيد محمد سعد وكيل إدارة المرور، حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدى المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة كل المعوقات التى تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق، حيث أسفرت عن تحرير 870 مخالفة مرورية، فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق.

أسفرت الحملة بقيادة العقيد محمد غيته، رئيس مباحث المرور، والعقيد مصطفى عطية، رئيس عمليات المرور، عن ضبط 870 مخالفة مرورية، بينها 323 انتظارًا خاطئًا للسيارات في الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و433 مخالفة متنوعة، وضبط 5 سائقين يقودون بدون رخصة قيادة، و8 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير.

وتمكنت الحملة من سحب دراجتين ناريتين بدون رخص قيادة، وحجز دراجتين غير مرخصتين، وتحرير 5 مخالفات ملصقات، و92 تصالحًا فوريًا، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريًا 4600 جنيه.

كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائري بقليوب، وأسفرت عن تحرير 19 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 17 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 2750 جنيهًا مصالحات.