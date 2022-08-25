الخميس 25 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

حبس تشكيل عصابي تخصص في جرائم السرقة بالتجمع الخامس

حبس تشكيل عصابي
حبس تشكيل عصابي
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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم السرقة من داخل السيارات بالتجمع الخامس، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتلقى قسم شرطة التجمع الخامس، بلاغًا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، بأنه عقب قيامه بسحب مبلغ مالي من أحد البنوك الكائنة بدائرة القسم اكتشف كسر الزجاج الخلفي للسيارة وسرقة (المبلغ المالي، عدد 4 شيكات بنكية) من داخلها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقيامه بالاشتراك مع شخصين بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى ارتكاب جرائم سرقة السيارات "بأسلوب التتبع وكسر الزجاج".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (فرد خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار- عدد 3 أجهزة كمبيوتر محمول "لاب توب"- مبلغ مالي - مشغولات ذهبية- ساعة يد - سيارتين "إحداهما المستخدمة فى ارتكاب الواقعة")، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

كما أقروا بأن المضبوطات من متحصلات نشاطهم الإجرامي والسلاح الناري بقصد الدفاع، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة القاهرة الجديدة حبس تشكيل عصابي تشكيل عصابي السرقة التجمع الخامس

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