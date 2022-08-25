تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 25-8-2022 فى مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس 25 /8 /2022 طقس مرتفع الرطوبة، يصاحب ذلك انخفاض طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بقيم تتراوح من درجتين إلى ثلاث درجات مئوية؛ ليكون الإحساس بالطقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية.. مائل للحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية، حار رطب على باقي الأنحاء.

حالة الطقس في مصر و درجات الحرارة المتوقعة



ومن المتوقع أن يكون هناك شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، فضلا عن وجود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، إضافة إلى جود فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية والوجه البحري على فترات متقطعة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.. أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الخميس 25 أغسطس 2022 فى المحافظات

تصل درجات الحرارة في القاهرة إلى 35-26

تصل درجات الحرارة في الإسكندرية إلى 35- 25

تصل درجات الحرارة في وادي النطرون إلى 35- 25

تصل درجات الحرارة في طنطا إلى 34- 25

تصل درجات الحرارة في شبين الكوم إلى 34- 25

تصل درجات الحرارة في دمنهور إلى 33- 24

تصل درجات الحرارة في بلطيم إلى 30- 23

تصل درجات الحرارة في مطروح إلى 29- 23

تصل درجات الحرارة في السلوم إلى 30- 23

تصل درجات الحرارة في سيوة إلى 37- 22

تصل درجات الحرارة في بورسعيد إلى 31- 25

تصل درجات الحرارة في دمياط إلى 31- 25

تصل درجات الحرارة في الزقازيق إلى 35- 25

تصل درجات الحرارة في المنصورة إلى 35- 26

درجات الحرارة المتوقعة فى محافظات مصر اليوم الخميس 25 أغسطس 2022

الإسماعيلية 36 / 25

السويس 36 / 25

العريش 31 / 24

رفح 31 / 24

رأس سدر 40 / 26

نخل 38 / 17

نويبع 38 / 27

طابا 38 / 26

كاترين 33 / 19

الطور 39 / 26

شرم الشيخ 39 / 29

الغردقة 38 / 28

مرسى علم 38 / 28

الفيوم 36 / 26

بني سويف 36 / 26

المنيا 36 / 25

أسيوط 37 / 25

سوهاج 40 / 26

قنا 41 / 26

الأقصر 42 / 27

أسوان 42 / 28

إدفو 41 / 28

أبو سمبل 42 / 27

الوادى الجديد 42 / 26

الشلاتين 40 / 28

أبو رماد 39 / 28

حلايب 36 / 27

رأس حدربة 35 / 27

